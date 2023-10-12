فلسطين اليوم

تدور في هذه الأثناء مواجهات عنيفة في مخيم قلنديا شمال مدينة رام الله أصيب خلالها أربعة شبان بينهم إصابة خطيرة بالرأي خلال اقتحام الاحتلال المخيم لشن حملة اعتقالات صباح اليوم الخميس.

وقالت مصادر محلية في المخيم إن المواجهات اندلعت في أنحاء مختلفة في المخيم، أصيب خلالها الشبان الأربعة خلال مواجهتهم لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم وتجري حملة اعتقالات في المخيم طالت حتى الأن 6 من سكانه. تأتي هذه الاقتحامات ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية اعتقلت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي 50 فلسطينيا معظمهم قادرة وكوادر من حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وبحسب مصادر محلية فقد شملت هذه الحملة جميع مناطق الضفة الغربية، وتحديدا محافظات رام الله والخليل وجنين التي شهدت اشتباك مسلح بين مقاتلي كتيبة جنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت للاعتقال.