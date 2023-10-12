أبو حمزة للاحتلال: ما رأيتموه في غلاف غزة سترونه في ساحات أخرى

فلسطين اليوم

أكد الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة، الأربعاء، إن المقاومة جهزت للعدو الصهيوني خارج فلسطين، كما جهزت في فلسطين، وما حدث في غلاف غزة سيراه الاحتلال في ساحات أخرى.

وشدد أبو حمزة، في رسالة صوتية، على أن بقعة النار باتت تتسع، وما حدث في جنوب لبنان، ما هو إلا نموذج مصغر مما ينتظركم.

وأكد أن المعركة لم تعد محصورة في غزة فقط، وقد تمتد عمَّا قريب إلى الداخل المحتل وفق مجريات الميدان.

وقال أبو حمزة: "ما رأيتموه في حدود لبنان من بئس وقتل لضباطكم ماهو إلا نموذج مصغر للرعب المتربص بكم"، موجهاً التحية إلى ابطالنا ومقاومينا في الساحة اللبنانية.

وأضاف: "نواصل معركة طوفان الأقصى في يومها الخامس، ووحداتنا تبدع في رسم صورة نصر براقة، أمام عدوٍ ظالم عجز على مواجهة أشاوسنا ونخبتنا"، مؤكداً أن العدو عجز عن مواجهتنا وصب حقده على شعبنا.