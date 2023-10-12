الاحتلال ينكّل بثلاثة عمال من غزة ويلقي بهم على حاجز ترقوميا العسكري

فلسطين اليوم

نكلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بثلاثة عمال من غزة وألقت بهم على حاجز ترقوميا العسكري غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت بثلاثة عمال من غزة كانوا يعملون داخل أراضي الـ48، خارج الحاجز العسكري القريب من بلدة ترقوميا بعد أن نكّل بهم بشكل وحشي، حيث قام أهالي البلدة بنقلهم إلى مستشفى الخليل الحكومي.

وأوضحت مصادر طبية لمراسلنا، بأن العمال تعرضوا للضرب الشديد، ما أدى إلى إصابتهم برضوض قوية بكافة أنحاء الجسم، ويتم تقديم العلاج اللازم لهم.