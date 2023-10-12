اصابات خلال سلسلة غارات إسرائيلية على منازل المواطنين في القطاع

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين نتيجة قصف طائرات الاحتلال الحربية، الليلة، منزلا في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة القرارة شمال خان يونس جنوب القطاع، وشنت عدة غارات في محيط مدرسة وكالة غرب الوسطى وسط القطاع.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في بيت حانون ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، ومنزلا آخر لعائلة العبادلة في بلدة القرارة شمال خان يونس.

وجددت طائرات الاحتلال الحربية غاراتها على عدة مناطق في القطاع، حيث استهدفت محيط مدرسة "الأونروا" في الوسطى.