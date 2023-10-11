تفاصيل خطاب نتنياهو وغالانت وغانتس بشأن الأوضاع مع غزة

فلسطين اليوم

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن الكيان الصهيوني حصل على تأييد منقطع النظير لمواصلة الحرب على قطاع غزة.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي: "طلبت تعزيز قوات الجيش على الجبهات".

وأضاف أن جيش الاحتلال يُحارب بكل قوة في غزة، مشيرًا إلى أن الكيان تلقى مساعدات عسكرية أمريكية، كما وتنتظر (إسرائيل) وصول حاملة الطائرات الأمريكية إليها.

ولفت نتنياهو، إلى أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمرة الرابعة، بشأن توتر الأوضاع الأمنية والعسكرية مع غزة.

يوآف غالانت، وزير الحرب، أكد، أن "ما تعرض له كيان الاحتلال من اقتحام مقاومين للمستوطنات في غلاف غزة، السبت الماضي، لم يرى له مثيلا منذ 1948".

وقال غالانت، في تصريح صحفي: "ما تعرضنا له شديد وخطير، ولم أر حدثا بهذه القسوة والآلاف هجموا علينا بهدف القتل والتدمير".

رئيس حزب ازرق أبيض، والمعارض، بيني غانتس، قال: "إذا لزم الأمر، سنزلزل لبنان".

وشهدت الحدود مع لبنان، خلال اليومين الماضيين، اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، تخللها إطلاق قذائف صاروخية وموجهة.

واعترف جيش الاحتلال، بمقتل ثلاثة من جنوده جراء هذه الاشتباكات، و1300 أخرين خلال اقتحام مقاومين من غزة، السبت الماضي، للمستوطنات في "غلاف غزة".