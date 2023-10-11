"الاونروا" تطلق نداءً عاجلاً لجمع التبرعات لسكان غزة

فلسطين اليوم

أطلقت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مساء اليوم الأربعاء، نداءً عاجلاً لجمع التبرعات لسكان قطاع غزة.

وأعلنت (الأونروا)، في بيان، أنها أطلقت نداءً عاجلاً لجمع 104 ملايين دولار من أجل مساعدات منقذة للحياة في غزة.

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الخامس على التوالي، استهداف المدنيين والتجمعات السكنية في قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 1100 شهيد وأكثر من خمسة آلاف جريحًا.

كما دمرت آلة الاحتلال، مئات المنازل وعشرات الأبراج السكنية وصولاً إلى تدمير احياء سكنية بأكملها.