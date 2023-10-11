شهداء وإصابات بقصف منزلين في بيت لاهيا شمال غزة

فلسطين اليوم

استشهد مواطنون، مساء اليوم الأربعاء، جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بان طيران الاحتلال استهدف منزل يعود لعائلة نصير في منطقة حبوب، بدون سابق إنذار، اسفر عن ارتقاء جميع ممن كانوا به، وآخر بالقرب من محطة البراوي.

وذكر أن سيارات الاسعاف وصلت مكان الاستهدافين اللذين خلفا دمارًا كبيرًا في المنازل المجاورة، ونقلت جثامين الشهداء والاصابات إلى مستشفى الاندونيسي.

ولا تزال مدفعية زوارق وطيران الاحتلال، يستهدفون أهداف مدنية وسكنية بقصف ناري كثيف، على امتداد محافظات القطاع الخمس.

وزارة الصحة في غزة، أعلنت، في احدث إحصائية لها، عن استشهاد 1100 مواطناً واصابة 5339 مواطنا آخر بجراح مختلفة، جراء العدوان المتواصل على القطاع لليوم الخامس على التوالي.