سرايا القدس تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخية ضمن معركة "طوفان الأقصى"

فلسطين اليوم

قصفت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، مدينة "تل أبيب" المحتلة برشقة صاروخية.

وقالت في بيان مقتضب: "ضمن معركة «طوفان الأقصى» سـ 07:50م: سرايا القدس تقصف مدينة "تل أبيب" المحتلة برشقة صاروخية"، وذلك رداً على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 1100 بالإضافة إلى 5339 إصابة بينهم عشرات الأطفال والنساء والشيوخ.