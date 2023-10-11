القيادي البطش: الموقف الأمريكي هو تفويض للمجرم نتنياهو وجيشه بارتكاب مزيد من المجازر بحق غزة

فلسطين اليوم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، أنّ التصريحات والمواقف الأمريكية الصادر عن الرئيس الأمريكي جوبايدن وفريقه تدلل على مدى الانحياز والتواطؤ الأمريكي في الحرب المعلنة على الشعب الفلسطيني، والتي تسببت في إزهاق عشرات آلاف الشهداء وتدمير البيوت وتهجير المواطنين الأبرياء وقتل النساء والأطفال والشيوخ.

وقال البطش في تصريح صحفي: إن هذه المواقف هي تفويض أمريكي للمجرم نتنياهو وحكومته وجيشه الإرهابي بارتكاب مزيد من المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة وهدم عشرات المنازل فوق رؤوسهم.

وأشار إلى أن التصريحات والمواقف الأمريكية حول العدوان العسكري الصهيوني على قطاع غزة ومحاصرة المواطنين الأبرياء وقصف المعابر تدلل على حجم الشراكة في مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني وهي كذلك تنكر على شعبنا حقه في الدفاع عن مقدساته الإسلامية في القدس ومواجهة ممارسات المستوطنين وغلاة المتطرفين الذين ترعاهم حكومة نتنياهو التي تضم الإرهابيين والفاشيين إيتمار بن غفير وسموترتيش وغيرهم

وأضاف: "أن الموقف الأمريكي تعري الحزب الديمقراطي الأمريكي وتكشف ادعاءات كاذبة يروجونها عن الديمقراطية خاصة أنه بات واضحاً أنهم يستغلون جراحات شعبنا ومعاناته وعذاباته كمادة في دعايتهم الانتخابية لضمان دعم اللوبي الصهيوني لانتخاباتهم المقبلة".

وقال: "إننا نذكر العالم أجمع أن الشعب الفلسطيني الذي يمارس حقه الذي كفلته له كل المواثيق والأعراف الدولية، قد خرج في مسيرات العودة السلمية في العام 2018 غداة الإعلان الأمريكي نقل السفارة إلى القدس، لكن (إسرائيل) واجهت أولئك المتظاهرين العزل بالرصاص وكل أشكال القمع والقتل التي طالت آلاف المتظاهرين وقتل الأطفال والنساء وها هو العالم الظالم اليوم يتباكى على جنود الإرهاب الصهيوني الذين قتلوا أبناء شعبنا ولازالوا يمارسون هذا القتل في الضفة وغزة والقدس".

ودعا الأمة العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف غير مترددة وغير مرتعشة أمام التهديدات الصهيونية والأمريكية التي تمنعهم حتى الآن من تقديم الدعم والمساعدة والمساندة لأبناء الشعب الفلسطيني في ظل إغلاق المعابر ومنع ادخال البضائع والمستلزمات الطبية والعلاجات ويمنع خروج الجرحى للعلاج.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 1100 و5339 إصابة إثر العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة لليوم الخامس على التوالي.