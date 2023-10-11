الاحتلال يُعلن العثور على عدد كبير من الجثث لجنوده في مستوطنات "غلاف غزة"

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، العثور على عدد كبير من الجثث لجنوده في مستوطنات "غلاف غزة".

وبيّن جيش الاحتلال أن عدد القتلى بين صفوفه إثر عملية "طوفان الأقصى" ارتفع إلى 189 قتيلا بعد الإعلان قبل قليل عن أسماء 20 قتيلا ًآخرين.

وأشارت وسائل اعلام عبرية، إلى أنه تم كشف جثث جنود الاحتلال بسبب روائح كريهة انتشرت في المستوطنة، مؤكدة أنهم قتلوا برصاص المقاومين.

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد القتلى في صفوف جنوده إلى 189 قتيلا بعد الإعلان قبل قليل عن أسماء 20 قتيلا آخرين

يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية نفذات هجوماً مباغتاً على المستوطنات والبلدات الفلسطينية المحتلة، صباح يوم السبت الماضي، أدت إلى مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي وجرح أكثر من ثلاثة آلاف بينهم خطيرة، رداً إلى الانتهاكات المتواصلة والمتراكمة بحق الأقصى والمقدسات الفلسطينية.

ويتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة في اليوم الخامس على التوالي بعد بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أفادت وزارة الصحة بغزة في آخر تحديث لها، بارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان المستمر على قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة غارات جوية عنيفة من الطائرات الحربية "الإسرائيلي" بشكل همجي غير مسبوق، دُمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب المقرات الحكومية والمؤسساتية التعليمية.