إصابة ثلاثة مواطنين بينهم طفل بالرصاص خلال تجدد المواجهات في قصرة

فلسطين اليوم

أصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفل بالرصاص الحي، مساء اليوم الأربعاء، خلال تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية قصرة جنوب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في البطن وبالقدم، بينهم طفل بالرأس ووصفت حالته بالخطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في قصرة.

وتجددت المواجهات مع قوات الاحتلال في القرية عقب استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفلان، وأصيب 11 آخرون بالرصاص الحي، اليوم، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال ومستعمرين في قصرة.