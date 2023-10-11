الدفاع المدني ينفذ 424 مهمة منذ بدء العدوان على غزة

فلسطين اليوم

نفذت أطقم مديرية الدفاع المدني 424 مهمة متنوعة منذ بدء التطورات الميدانية والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن طواقمها نفذت 149 مهمة إطفاء لأماكن استهدفها الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، و5 مهمات أخرى.

ولفتت إلى أنها انتشال ونقل شهداء من الأماكن المستهدفة، فيما تعاملت أطقم الإسعاف لديها مع 114 إصابة مختلفة ونقلتها إلى مستشفيات القطاع في كافة المحافظات.

وأفادت مديرية الدفاع المدني أنها نفذت 156 مهمة إنقاذ لمواطنين في الأماكن التي تعرضت للاستهداف من الطائرات الحربية الإسرائيلية.