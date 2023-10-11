قتلى وجرحى باستهداف حزب الله لعدد من جنود الاحتلال في موقع "الجرداح"
استهدف حزب الله اللبناني مساء اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، تجمعاً لعدد من الجنود الصهاينة قرب موقع الجرداح الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة رداً على الاعتداءات الصهيونية يوم الاثنين الموافق في 09/10/2023 والتي أدّت إلى استشهاد عدد من المجاهدين.
وأكد حزب الله في بين صحفي، أن الاستهداف أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوفهم بين قتيل وجريح.
وفي تصريح سبق، أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء 11-0-2023، أنها ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف لبنان وأمن شعبه خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء.
وقال "حزب الله" في بيان له: "في ردٍّ حازم على الاعتداءات الصهيونية يوم الاثنين الموافق في 09/10/2023 والتي أدّت إلى استشهاد عدد من الأخوة المجاهدين وهم الشهداء: حسام ابراهيم، علي فتوني، علي حدرج. قام مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم الأربعاء 11/10/2023 باستهداف موقع الجرداح الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح".