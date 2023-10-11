دعوات للخروج بأضخم مسيرات في الضفة إسناداً لقطاع غزة

فلسطين اليوم

دعت فصائل العمل الوطني والإسلامي اليوم الأربعاء 11أكتوبر 2023، للخروج بمسيرات حاشدة نصرة وإسناداً لقطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي فظيع لليوم الخامس على التوالي.

ودعت الفصائل الجماهير الفلسطينية إلى الخروج بأضخم مسيرات في كافة محافظات الضفة الغربية والقدس، بعد صلاتي المغرب والعشاء، إسناداً لأهالي غزة وللمقاومة الفلسطينية.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء 11-10-2023، عن استشهاد 1055 مواطن وإصابة 5184 آخرين في عدوان الاحتلال على غزة.