التربية والتعليم: قتل طلبتنا وكوادرنا وتدمير مدارسنا جرائم تستوجب الردع والعقاب

فلسطين اليوم

نددت وزارة التربية والتعليم، بالجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق التعليم في قطاع غزة جراء عدوانه المتواصل لليوم الخامس على التوالي.

وأشارت "التربية" إلى أن قتل مئات الأطفال، وأغلبهم من طلبة المدارس، إضافة إلى الكوادر التدريسية، جرائم تستوجب الردع والعقاب والمحاسبة.

وأوضحت أن جيش الاحتلال دمّر وتسبب بالحاق الضرر في العديد من المدارس التابعة للوزارة ولوكالة الغوث الدولية ( الأونروا)، والمنشآت والمرافق التعليمية.

وأكدت، أن استهداف قطاع التعليم في غزة يشكل مخالفة وخرقاً واضحاً لمنظومة القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت المنظمات الحقوقية والدولية والمدافعة عن الحق في التعليم، والشركاء الدوليين، باتخاذ موقف حاسم وجدي تجاه ما يتعرض له التعليم في قطاع غزة، والجرائم المتواصلة بحق الأطفال وفق ما توثقه وسائل الإعلام من مشاهد تقشعر لها الأبدان وتكشف عن الوجه القبيح للاحتلال واستهدافه للمدنيين العزل والأبرياء والأطفال وطلبة المدارس.