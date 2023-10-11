للمرة الثالثة في تاريخ الاحتلال.. تشكيل حكومة "إدارة الحرب"

فلسطين اليوم

توصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، إلى اتفاق مع بني غانتس يتم بموجبه تشكيل حكومة طوارئ" حكومة إدارة الحرب" للمرة الثالثة في تاريخ الاحتلال.

وذكرت مصادر عبرية أن كابينت الحرب سيتكون من: "نتنياهو، وغالنت وزير الحرب، وغانتس، وأيزنكوت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون دارمر".

وبحسب المصادر فإن المجلس الوزاري المصغر سينضاف عليه وزراء بدون حقائب: "غانتس، وجدعون ساعر، أيزنكوت ووزيرين آخرين من حزب غانتس".

وأشارت المصادر إلى أن حكومة الحرب الحالية تركت مقعدًا لها لأحد قادة المعارضة يئير لابيد حال قرر الانضمام لهم، مؤكدة أنه لن يكون هناك تشريع قوانين أو قرارات من الحكومة إلا بما يخص الحرب خلال الفترة الحالية.

أما عن المناصب العامة فقد تم الاتفاق على أن يتم تمديد المناصب الرئيسة العامة خلال الفترة الحالية، كمنصب رئيس البنك المركزي أو غيرها من المناصب العامة.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة في تاريخ الاحتلال التي يتم تشكيل فيها حكومة حرب بعد الحكومتين عام 1967 وعام 1973.