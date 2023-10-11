القسام: استبدال المقاتلين في عدة محاور بالداخل المحتل واشتباكات عنيفة مع العدو في "صوفا"

فلسطين اليوم

أكدت كتائب القسام، اليوم الأربعاء 11-10-2023، قيامها باستبدال المقاتلين في عدة محاور قتالية بالداخل المحتل مع وجود اشتباكات عنيفة مع العدو في منطقة "صوفا".

وقالت في بيان مقتضب: "تعلن كتائب القسام أنها تمكنت مساء أمس وصباح اليوم بفضل الله من القيام باستبدال للمقاتلين في محور "زيكيم"-عسقلان ومحور "صوفا" ومحاور أخرى، هذا ويخوض مجاهدونا في هذه الأثناء اشتباكاتٍ عنيفة في منطقة "صوفا".

بلاغ عسكري رقم (7) صادر عن:

...::: كتائب الشهيد عز الدين القسام :::...

تعلن كتائب القسام أنها تمكنت مساء أمس وصباح اليوم بفضل الله من القيام باستبدال للمقاتلين في محور "زيكيم"-عسقلان ومحور "صوفا" ومحاور أخرى، هذا ويخوض مجاهدونا في هذه الأثناء اشتباكاتٍ عنيفة في منطقة "صوفا".

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام

الأربعاء 26 ربيع الأول 1445هـ

الموافق 11/10/2023م الساعة 15:10