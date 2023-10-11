ملتقى دعاة فلسطين يفتي بالصلاة في البيوت حفاظاَ على أرواح المواطنين

فلسطين اليوم

رأت لجنة الإفتاء التابعة لملتقى دعاة فلسطين، اليوم الأربعاء 11-10-2023، بضرورة الصلاة في البيوت؛ حفاظاَ على أرواح المواطنين من إجرام الاحتلال.

وقالت لجنة الإفتاء في الملتقى في بيان لها: "بناء على الحملة الشرسة والإجرامية، النابعة من العنصرية والحقد الصهيوني على المساجد، وتدميرها على رؤوس المصلين، ترى لجنة الإفتاء التابعة لملتقى دعاة فلسطين الصلاة في الرحال عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حفاظا على الأرواح والأنفس".

نص البيان:

"صلو في رحالكم"

بناء على الحملة الشرسة والإجرامية، النابعة من العنصرية والحقد الصهيوني على المساجد، وتدميرها على رؤوس المصلين، ترى لجنة الإفتاء التابعة لملتقى دعاة فلسطين الصلاة في الرحال عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حفاظا على الأرواح والأنفس.

لجنة الإفتاء - ملتقى دعاة فلسطين