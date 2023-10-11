فلسطين اليوم

أُصيب مستوطن بعملية إطلاق النار، مساء اليوم الأربعاء 11-10-2023، وقعت على حاجز "الأنفاق" بالقدس المحتلة.

وقالت القناة 14 العبرية: "إن عملية إطلاق نار وقعت قرب حاجز الأنفاق قرب القدس، حيث أصيب مستوطن، فيما تم إطلاق النار على المنفذ واستشهاد. بحسب زعمها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر به مجازر الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة من خلال قصف البيوت الآمنة والمساجد والمؤسسات التعليمية، رداً على معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

ويُشار إلى أن قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد ضيف، أعلن، السبت الماضي في 7 أكتوبر انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.