فلسطين اليوم

أُصيب مستوطنان بجراح حرجة ووقعت أضرار كبيرة باطلاق المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 11-10-2023، رشقات صاروخية مكثفة من غزة باتجاه مدن الداخل المحتل.

وقالت مصادر عبرية: إصابة مستوطنين بعد سقوط صواريخ المقاومة في عسقلان".

وبدورها، اعترفت القناة 12 العبرية بقولها: "عسقلان وأسدود تتعرضان لرشقات صاروخية ضخمة من غزة".

وأضافت القناة العبرية: عدة مبان في عسقلان تعرضت لضربات مباشرة بصورايخ من غزة".

كما دوت صفارات الإنذار في مدينة عسقلان جنوب فلسطين المحتلة في أعقاب إطلاق رشقات مكثفة من الصواريخ تجاهها.

ورداً على استمرار تهجير المدنيين أعلنت "كتائب القسام" توجيه ضربةً صاروخيةً كبيرة إلى مدينة عسقلان المحتلة.

وذكر إعلام الاحتلال، سماع أصوات انفجارات وسقوط لأكثر من صاروخ في وسط تل أبيب دون سماع دوي صافرات الإنذار.

ضمن معركة «طوفان الأقصى».. أعلنت سرايا القدس توجيه ضربات صاروخية مكثفة تجاه تل أبيب وأسدود وعسقلان والمدن والمستوطنات في غلاف غزة.

كما اعترف العدو بإصابة عدة مباني في تل أبيب وعسقلان وأسدود بعد أن وجهت سرايا القدس ضربتها الصاروخية.

كما تم تعطيل منظومه صافرات الأنذار لمده ٥ دقائق ورشقه صاروخيه كامله تسقط في تل ابيب دون تفعيل صافرات الأنذار

كما ذكرت وسائل الإعلام العبرية وجود أضرار مباشرة في مستشفى برزيلاي في عسقلان في أعقاب الرشقة الصاروخية لسرايا القدس..

وكانت قد نشرت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الأربعاء 11-10-2023، مشاهد الدمار الذي أحدثته صواريخ المقاومة في "غلاف غزة".

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت ، فقد نشرت أضراراً نتيجة صواريخ المقاومة التي استهدفت منطقتي "بئيري" و "سديروت" في غلاف غزة.

ويُشار إلى أن قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد ضيف، أعلن، السبت الماضي في 7 أكتوبر انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.













