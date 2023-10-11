مصادر ميدانية: إنقاذ الصحفية سلام ميمة من تحت أنقاض منزلها حيةً ترزق

فلسطين اليوم

أكدت مصادر ميدانية، اليوم الأربعاء 11-10-2023، أنه تم إنقاذ الصحفية سلام ميمة من تحت أنقاض منزلها المدمر وهي لا تزال حية.

وقالت المصادر: "بعد أكثر من 20 ساعة إنقاذ الصحفية سلام ميمة من تحت أنقاض منزلها حيةً ترزق".

وكانت قد أعلنت مصادر محلية، أمس، عن استشهاد الصحفية وميمة وعائلتها، جراء قصف إسرائيلي لمنزلها شمال قطاع غزة.

وأصدرت عائلة ميمة في وقت سابق، مناشدة لفرق الدفاع المدني لانقاذ ابناء الشهيدة سلام ميمة والشهيد محمد المصري من تحت أنقاض منزلهم في جباليا بعد سماع صوتهم أحياء