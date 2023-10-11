فلسطين اليوم

نشرت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الأربعاء 11-10-2023، مشاهد الدمار الذي أحدثته صواريخ المقاومة في "غلاف غزة".

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت ، فقد نشرت أضراراً نتيجة صواريخ المقاومة التي استهدفت منطقتي "بئيري" و "سديروت" في غلاف غزة.

وقد كشف الإعلام العبري، صباح اليوم الأربعاء، عن الأضرار التي وقعت في غلاف غزة منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".

وقالت مصادر عبرية: إن ما يسمى بموظفو سلطة الضرائب لدى الاحتلال يقدّرون أنه فقط في اليوم الأول من الحرب وقع ضرر مباشر في المناطق المحاذية لـ"غلاف غزة" بما لا يقل عن 3 مليارات شيكل.

إلى ذلك، أَضاف مصدر كبير في المالية الإسرائيلية، أن مستوطنات كاملة دُمرت وأُحرقت وبعضها يجب بناؤه من جديد.

وأوضح أن هناك مبانٍ في المستوطنات المستهدفة يجب تدميرها لإعادة بنائها كما تم حرق البنى التحتية ومئات السيارات.

وأشار المصدر، إلى أن هناك حقول زراعية في مستوطنات "غلاف غزة" لن يكون بالإمكان استئناف الزراعة فيها لفترة طويلة.

وأعلن الإعلام العبري، عن أسماء ١٤ جنديًا "إسرائيليًا" سقطوا منذ بداية عملية طوفان الأقصى ليرتفع العدد لـ169.

وكان قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد ضيف، أعلن، السبت الماضي في 7 أكتوبر انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.













