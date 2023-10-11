مصادر عبرية: "حزب الله" يدمر ناقلتي جند "إسرائيليتين" بصواريخ كورنيت على الحدود الشمالية

فلسطين اليوم

اعترفت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء 11-10-2023، أن "حزب الله" دمر ناقلتي جند مدرعتين للجيش "الإسرائيلي" بصواريخ كورنيت على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

وقالت المصادر العبرية: "إن حزب الله دمر ناقلتي جند مدرعتين للجيش الإسرائيلي بصواريخ كورنيت روسية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية".

ومن ناحيتها قالت مصادر لبنانية: المقاومة الإسلامية أطلقت 3 صواريخ موجهة باتجاه موقع جبانة الضهيرة الحدودي".

من جانبها قالت قناة الجديد: توسع رقعة القصف الإسرائيلي على بلدة الضهيرة وسقوط قذائف في أماكن قريبة من المنازل وفرق الإسعاف توجهت إلى المكان تحسبا.

وكانت أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، أنها ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي ‏تستهدف لبنان وأمن شعبه خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء.‏

وقال "حزب الله" في بيان له: "في ردٍّ حازم على الاعتداءات الصهيونية يوم الاثنين الموافق في 09/10/2023 والتي أدّت إلى ‏استشهاد عدد من الأخوة المجاهدين وهم الشهداء: حسام ابراهيم، علي فتوني، علي حدرج. قام ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم الأربعاء 11/10/2023 باستهداف موقع الجرداح ‏الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات ‏المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح". ‏