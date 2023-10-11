الصحة بغزة: استنفاد جميع أسرّة المستشفيات والأدوية في طريقها للنفاذ

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء 11-10-2023، أن الأسرّة في مستشفيات غزة تم استنفادها بالكامل والأدوية كذلك في طريقها للنفاذ.

وقال الوزارة على لسان وكيل الوزارة د.يوسف ابو الريش: "تم استنفاد جميع أسرة المستشفيات والادوية والمستهلكات الطبية في طريقها للنفاد".

كما قالت وزارة الصحة الفلسطينية: "إن قرابة 60% من الاصابات وقعت بين النساء و الاطفال في قطاع غزة".

يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة في اليوم الخامس على التوالي بعد بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أفادت وزارة الصحة بغزة في آخر تحديث لها، بارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان المستمر على قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة غارات جوية عنيفة من الطائرات الحربية "الإسرائيلي" بشكل همجي غير مسبوق، دُمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب المقرات الحكومية والمؤسساتية التعليمية.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بأن العدوان "الإسرائيلي" أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 950 شهيدا، منهم 260 طفلا و230 سيدة إضافة الى اصابة 4650 مواطن بجراح مختلفة.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة في المسجد الأقصى في القدس.

ردًا على ذلك، أطلق جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 900 شهيد وإصابة الآلاف بين طفيفة ومتوسطة وخطيرة.