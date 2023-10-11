مصدر في المقاومة: مقاتلونا ما زالوا في كامل جهوزيتهم ينفذون مهامهم في مستعمرات العدو

فلسطين اليوم

أكد مصدر في المقاومة اليوم الأربعاء 11/10/2023، أن المقاومة تعد نفسها لمعركة طويلة الأمد مع قوات الاحتلال ولديها كل الإمكانيات اللازمة لذلك.

وقال المصدر لقناة الميادين:" مقاتلونا ما زالوا في كامل جهوزيتهم القتالية وهم ما زالوا ينفذون مهام هجومية في قلب مستعمرات العدو، ونعمل وفق خطط عمليات معدّة مسبقاً ومن خلال تنسيق كامل مع غرفة عمليات محور المقاومة.

وأضاف المصدر:" لدينا إشراف معلوماتي على كل تحركات العدو حتى تلك التي تجري داخل مواقعه العسكرية"

وتابع:" في حال أقدم العدو على اجتياح بري لقطاع غزة فهو يضحي فعلياً بنصف جيشه.