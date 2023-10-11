"التعليم العالي" تدين استهداف الاحتلال المؤسسات التعليمية في غزة

فلسطين اليوم

أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، الذي يتسبب بارتقاء المئات من الشهداء، بمن فيهم طلبة وعاملون في مؤسسات التعليم العالي.

وأكدت التعليم العالي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن ما يقوم به الاحتلال هو انتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية التي تجرِّم الاعتداء على حُرمة المؤسسات التعليمية والطلبة والعاملين فيها.

وشددت على أن عدوان الاحتلال المستمر على شعبنا في كل المحافظات، خاصة ما يجري في المحافظات الجنوبية، قد طال العشرات من الطلبة والعاملين في مؤسسات التعليم العالي بالقتل والجرح والاعتقال.

وفي السياق ذاته، استنكرت "التعليم العالي" الاستهداف المباشر بالقصف لمباني جامعتي الإسلامية والأزهر ومرافقهما في قطاع غزة، ما تسبب بأضرار جسيمة في البنية التحتية لهما.

ودعت الوزارة كل المؤسسات والمنظمات والهيئات الإنسانية والحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها، والتدخل الفوري والعاجل، والعمل الجاد لحماية طلبة في المؤسسات التعليمية والعاملين فيها من هذه الاعتداءات المتواصلة، وذلك حرصاً على حق الطلبة الفلسطينيين في التعليم في ظل بيئة آمنة، والتدخل للحد من سياسات الاحتلال العنصرية، والوقوف أمام اعتداءاته التعسفية والخطيرة والمتواصلة بحق مؤسسات التعليم العالي والشعب الفلسطيني عموماً.