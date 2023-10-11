أزمة إنسانية جديدة: الطاقة تعلن توقف محطة توليد الكهرباء اليوم

فلسطين اليوم

أعلن رئيس سلطة الطاقة بغزة جلال إسماعيل، أن محطة توليد الكهرباء توقفت عن العمل بشكل كامل اليوم عند الساعة الثانية ظهرًا بسبب نفاد كميات الوقود اللازم لتشغيلها.

وكان الإعلام الحكومي حذر من أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية محققة مع توقف محطة توليد الكهرباء بالكامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود.

وقال الإعلام الحكومي في غزة، إن القطاع مهدد بالغرق في ظلام دامس واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية التي تعتمد جميعا على الكهرباء، ولن يتسنى تشغيلها جزئيا بالمولدات مع منع إمدادات الوقود من بوابة رفح.

وشدد على أن هذا الوضع الكارثي يخلف أزمة إنسانية لجميع سكان قطاع غزة، يزيد من تفاقمها تواصل عدوان الاحتلال وتدميره لأحياء سكنية كاملة بمئات الأطنان من المتفجرات، وقصف منازل المواطنين فوق رؤوسهم، فيما يمكن وصفه بأنه أقذر جريمة عقاب جماعي ضد المدنيين العزل عرفها التاريخ الحديث.

وأضاف: "أمام هذا الواقع الذي يتهدد حياة أكثر من 2.3 مليون إنسان، فإننا نطلق نداء استغاثة عاجلا جدا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية وهذا القتل الجماعي متعدد الأشكال، والتداعي لإمداد قطاع غزة بكل أسباب الحياة، وعدم ترك سكانه رهينة أدوات القتل التي يستخدمها الاحتلال.