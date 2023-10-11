الإعلام: الاحتلال ارتكب 23 مجزرة عائلية استشهد فيها 160 مواطن جلهم نساء وأطفال

فلسطين اليوم

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الخامس على التوالي في عدوانه المتواصل على قطاع غزة، جرائم الإبادة بحق المدنيين والعائلات، حيث يقصف المنازل على ساكنيها دون سابق إنذار.

ووفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي، فقد ارتكب الاحتلال 23 مجزرة بقصف العائلات الآمنة في منازلها بقطاع غزة دون سابق إنذار، ما أودى بحياة أكثر من 160 مواطن جلهم نساء وأطفال.

ويستهدف طيران الاحتلال بشكل مُركز الأحياء السكنية، فيما يدمر المنازل على رؤوس ساكنيها ويصعد من تهجير المواطنين بالتزامن مع إغلاق المعابر وقطع خطوط الماء والكهرباء، في قرار "إسرائيلي" واضح بتنفيذ إبادة جماعية لأكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة.