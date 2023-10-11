مدير مشفى الشفاء: الوقود لايكفي وإذا فصل التيار ستتحول المشافي لمقابر جماعية

فلسطين اليوم

أكد مستشفى مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، أن الوقود في المستشفى يكفي سوى لأيام قليلة، مشيرا إلى إنه في حال فصل التيار الكهربائي ستتحول إلى مقبرة جماعية.

بدورها قال وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة تُحذر: "مخزون الوقود لتشغيل المولدات في مستشفيات قطاع غزة سينتهي يوم غد الخميس، الأمر الذي سيفاقم الأوضاع الكارثية في المستشفيات، خاصة بعد توقف الكهرباء خلال ساعات من الآن".

ويتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة في اليوم الخامس على التوالي بعد بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أفادت وزارة الصحة بغزة في آخر تحديث لها، بارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان المستمر على قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة غارات جوية عنيفة من الطائرات الحربية "الإسرائيلي" بشكل همجي غير مسبوق، دُمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب المقرات الحكومية والمؤسساتية التعليمية.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بأن العدوان "الإسرائيلي" أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 922 شهيد، منهم 260 طفلا و230 سيدة إضافة الى اصابة 4650 مواطن بجراح مختلفة.