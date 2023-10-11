سرايا القدس-كتيبة طوباس تكتشف قوة صهيونية اقتحمت المدينة وتشتبك معها

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس - كتيبة طوباس، اليوم الأربعاء 11/10/2023، اكتشاف قوة خاصة وإفشال مهمتها والتصدي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت البلدة.

وكانت وحدة خاصة لقوات الاحتلال تسللت الساعة 04:30 فجر اليوم وتمكن مجاهدو سرايا القدس من اكتشافها وباشروها بصليات كثيفة من الرصاص والاشتباك مع القوة بشكل مباشر.

وقالت السرايا:" تمكن مجاهدونا من خوض اشتباكات عنيفة مع تعزيزات الاحتلال التي اقتحمت البلدة لسحب القوة الخاصة على محور الهلال الأحمر وكان مجاهدينا قد أعدوا كمين لجيش الاحتلال قرب جامع التوحيد واستهدفوهم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر ودارت اشتباكات عنيفة في المكان."

كما استهدف مجاهدو سرايا القدس جنود وآليات الاحتلال المنسحبة على محور تياسير بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة محققين إصابات مباشرة في قوات الاحتلال.

كما تمكنت مجموعات الفارعة من خوض اشتباك مع قوات الاحتلال التي تمركزت في محيط جامع التوحيد واستهدفوها بصليات كثيفة من الرصاص.