غالبيتهم من الخليل.. اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء 11/10/2023، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، غالبيتهم من الخليل.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة الخليل واعتقلت 18 مواطناً.
وعرف من المواطنين الذين اعتقلهم الاحتلال:
- المحرر عمر القواسمي- الخليل
-المحرر ضرار الفاخوري- الخليل
- يوسف أبو تركي- الخليل
-قصي عمرو- الخليل
- المحرر قاسم حجازي أبو حسين- الخليل
-محمد عبد الحي أبو داود- الخليل
- محمود خالد الدشت- إذنا غرب الخليل
- المحرر عمر النطاح- إذنا
-القيادي في الجها.د نظام صوافطة- طوباس
-أمجد محمد عامر- كفر قليل جنوب نابلس
- موسى أبو عواد- رام الله
-إبراهيم عيسى أبو صبحة- يطا جنوب الخليل
-محمد فهد الوهادين- إذنا
- عوني الرجبي- الخليل
- إبراهيم حسين أبو عياش- بيت أمر شمال الخليل
-مجدي زياد العلامي- بيت أمر
- إبراهيم عبد الحميد أبو مارية- بيت أمر
- محمد محمود عوض- بيت أمر
- رشيد علي عوض- بيت أمر
- رأفت مصطفى عوض- بيت أمر