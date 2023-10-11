غالبيتهم من الخليل.. اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء 11/10/2023، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، غالبيتهم من الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة الخليل واعتقلت 18 مواطناً.

وعرف من المواطنين الذين اعتقلهم الاحتلال:

- المحرر عمر القواسمي- الخليل

-المحرر ضرار الفاخوري- الخليل

- يوسف أبو تركي- الخليل

-قصي عمرو- الخليل

- المحرر قاسم حجازي أبو حسين- الخليل

-محمد عبد الحي أبو داود- الخليل

- محمود خالد الدشت- إذنا غرب الخليل

- المحرر عمر النطاح- إذنا

-القيادي في الجها.د نظام صوافطة- طوباس

-أمجد محمد عامر- كفر قليل جنوب نابلس

- موسى أبو عواد- رام الله

-إبراهيم عيسى أبو صبحة- يطا جنوب الخليل

-محمد فهد الوهادين- إذنا

- عوني الرجبي- الخليل

- إبراهيم حسين أبو عياش- بيت أمر شمال الخليل

-مجدي زياد العلامي- بيت أمر

- إبراهيم عبد الحميد أبو مارية- بيت أمر

- محمد محمود عوض- بيت أمر

- رشيد علي عوض- بيت أمر

- رأفت مصطفى عوض- بيت أمر