سلسلة غارات على قطاع غزة وقصف عنيف يستهدف منازل المدنيين

فلسطين اليوم

تواصل طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 11/10/2023، في اليوم الخامس للعدوان على قطاع غزة، شن سلسلة غارات عنيفة استهدفت منازل المواطنين على ساكنيها.

سلسلة غارات على مربع الجوازات غرب مدينة غزة

طائرات الاحتلال الحربية تستهدف منزلا لعائلة شاهين في حي تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ووجود إصابات في المكان.

شهيد و20 إصابة في استهداف الاحتلال لمنزل قرب مسجد عبد الله عزام بمنطقة السطر بخانيونس.

الطواقم الطبية تنتشل مجموعة من الشهداء من مناطق متفرقة .. طواقم الدفاع المدني تعمل لمحاولة انتشال أعداد أخرى تحت الأنقاض

قصف للاحتلال قرب مسجد عبدالله عزام في السطر الغربي لخانيونس.

استهداف الجامعة الاسلامية من جديد.

الطيران الحربي الإسرائيلي يدمر منزل لعائلة الأغا في السطر الغربي بخان يونس وحديث عن شهداء ومصابين.

إصابات جراء استهداف منزل في بني سهيلا شرق خان يونس