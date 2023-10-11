حصيلة العدوان: استشهاد 950 مواطناً وإصابة 5000 آخرين بجراح مختلفة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 11/10/2023، حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في إحصائية محدثة لضحايا العدوان الاسرائيلي لليوم الخامس: استشهاد 950 مواطناً وإصابة 5000 مواطنا آخر بجراح مختلفة.

وتواصل طائرات الاحتلال لليوم الخامس على التوالي قصف قطاع غزة المحاصر ردا على عملية "طوفان الأقصى".

وارتكبت طائرات الاحتلال مجازر عدة بحق المواطنين، وعمليات إبادة جماعية خلال قصفها لمنازل المواطنين.