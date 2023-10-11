الصحة: الاحتلال يتعمد استهداف الطواقم والمؤسسات الصحية وسيارات الاسعاف

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الأربعاء، أن الاحتلال "الاسرائيلي" يتعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الاسعاف واضعاف قدراتها.

وأوضح الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، عبر بيان صحفي، أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف خطرة وغير آمنة وتصر على اداء واجبها تجاه شعبها.

وطالبت الصحة، الجهات الدولية باتخاذ خطوات فاعلة لحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الاسعاف.

وفجر اليوم، أفادت وزارة الصحة بغزة، بأن طائرات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف أثناء اخلاء المصابين بجوار أبراج الكرامة.

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة، في تصريح مقتضب، ان قصف الاسعاف أسفر عن استشهاد 2 من المواطنين وإصابة 2 من المسعفين بجراح مختلفة.