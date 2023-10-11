"الأونروا": نزوح حوالي 250 ألف فلسطيني داخل غزة

فلسطين اليوم

أفادت وكالة الغوث الدولية "الأونروا" بنزوح حوالي 250 ألف فلسطيني داخل غزة، أغلبهم في مدارس الوكالة.

ووفق بيان صحفي للأونروا، فجر اليوم الأربعاء، فإن النازحين يعيشون ظروفا حياتية صعبة من ماء ودواء وغذاء ودواء.

وأمس، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "الوضع الإنساني المتردي في غزة يتطلب المزيد من المساعدة للشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي "متفقون على ضرورة ممارسة إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الإنساني الدولي".

ولفت إلى أن الوزراء اتفقوا على إدانة أي هجوم يستهدف المدنيين، كما أكدوا على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين واحترام القانون الإنساني الدولي.

وأوضح أنه يجب ألا يكون هناك انقطاع للمياه أو الغذاء أو الكهرباء، داعيا إلى فتح ممرات إنسانية "كي يتمكن الناس من الهروب من القصف باتجاه مصر".

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خاصة في المسجد الأقصى في القدس.

ردًا على ذلك، أطلق جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 900 شهيد وإصابة الآلاف بين طفيفة ومتوسطة وخطيرة.