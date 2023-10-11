إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس

فلسطين اليوم

أصيب مواطن بالرصاص الحي بالظهر، وآخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق والسقوط، خلال مواجهات اندلعت فجر اليوم الأربعاء، مع قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن مواطنا أصيب بالرصاص الحي بالظهر، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنان بالكسور "باليد والقدم" نتيجة سقوطهم، إضافة إلى إصابة 20 مواطنا بالاختناق بالغاز السام بينهم طفله (4 شهور) تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

إلى ذلك ، أغلقت قوات الاحتلال شارع القدس جنوب نابلس بالسواتر الترابية.