الاحتلال ينشر أسماء قتلى جدد لجنوده منذ بداية عملية "طوفان الأقصى"

فلسطين اليوم

أعلن الاعلام العبري، فجر اليوم الأربعاء، عن أسماء ١٤ جنديًا "إسرائيليًا" سقطوا منذ بداية عملية طوفان الأقصى ليرتفع العدد لـ169.

ووفق هيئة البث "الإسرائيلية": فقد "قتل ما لا يقل عن 1200 جندي ومستوطن في الهجوم على مستوطنات غلاف غزة والمواقع العسكرية للاحتلال، وأصيب أكثر من 2900 آخرين".

إلى ذلك، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن قائمة المفقودين "الإسرائيليين" تضم حتى الآن أكثر من 350، بناء على البلاغات التي قدمتها عائلاتهم.

وكان قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد ضيف، أعلن، السبت الماضي في 7 أكتوبر انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب وزارة الصحة بغزة، فقد ارتقى 900 شهيد، منهم 260 طفلا و230 سيدة إضافة إلى إصابة 4500 مواطن بجراح مختلفة، منذ بدء العدوان على غزة.