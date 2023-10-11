استشهاد شقيق قائد أركان القسام محمد الضيف و3 من عائلته في قصف بخان يونس

فلسطين اليوم

استشهد فجر اليوم الأربعاء، شقيق قائد أركان كتائب القسام محمد الضيف و3 من أفراد عائلته جراء قصف "إسرائيلي" على منزل بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد عبد الفتاح الضيف (60 عاما)، ومدحت عبد الفتاح الضيف (40 عاما)، وأحد أحفاده براء مدحت (عامان ونصف العام)، وزوجة أحد أبنائه الآخرين، جراء قصف منزلهم المكون من ثلاثة طوابق في قيزان النجار بخان يونس.

فيما تواصل طواقم الدفاع المدني البحث عن المصابين والمفقودين تحت الأنقاض.

وكانت وزارة الداخلية بغزة، قالت في وقت سابق إن هناك شهداء وجرحى في القصف "الإسرائيلي" المكثف على منطقة قيزان النجار استهدف منازل وأدى إلى تدمير طرق أيضا.