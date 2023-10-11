11 شهيدًا جراء قصف صهيوني على منزل بالبريج وسط القطاع

فلسطين اليوم

أفادت مصادر محلية، فجر اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد الشهداء في مخيم البريج جراء القصف "الإسرائيلي" في البريج وسط قطاع غزة.

وأكد المصادر ذاتها، ارتفاع عدد الشهداء في مخيم البريج إلى 11 شهيدًا بعد استهداف منزل بشكل مباشر في البريج.

إلى ذلك، قال جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إنه يواصل هجماته الواسعة النطاق في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه هاجم أكثر من 450 هدفا في حي الفرقان للمرة الثالثة خلال اليوم.