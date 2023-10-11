ارتفاع عدد القتلى "الاسرائيليين" منذ بداية "طوفان الأقصى"

فلسطين اليوم

ارتفع عدد القتلى "الإسرائيليين"، منذ بداية عملية "طوفان الأقصى"، وفق ما أورده الاعلام العبري.

ووفق هيئة البث "الإسرائيلية": فقد "قتل ما لا يقل عن 1200 جندي ومستوطن في الهجوم على مستوطنات غلاف غزة والمواقع العسكرية للاحتلال، وأصيب أكثر من 2900 آخرين".

وكان قائد هيئة أركان كتائب القساممحمد ضيف، أعلن، السبت الماضي في 7 أكتوبر انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب وزارة الصحة بغزة، فقد ارتقى 900 شهيد، منهم 260 طفلا و230 سيدة إضافة إلى إصابة 4500 مواطن بجراح مختلفة، منذ بدء العدوان على غزة.