هبوط أول طائرة أمريكية في تل أبيب محملة بالذخيرة المتطورة

فلسطين اليوم

أعلن "الجيش الإسرائيلي"، الثلاثاء، وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أمريكية حيث هبطت في قاعدة نيفاتيم الجوية، وقال إن "الذخيرة مصممة لتمكين الجيش من تنفيذ ضربات كبيرة، والاستعداد لسيناريوهات وإضافية".

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان:"نحن ممتنون لدعم الولايات المتحدة ومساعدتها للجيش، ولدولة إسرائيل بشكل عام، خلال هذه الفترة الصعبة"، وقال إن "أعدائنا المشتركين يعلمون أن التعاون بين جيشينا أقوى من أي وقت مضى، وهو جزء رئيسي في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين".

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت، في وقت سابق من الثلاثاء، أن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" وصلت إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، فيما دخلت الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين يومها الرابع، وذلك بعد أن اندلعت السبت.