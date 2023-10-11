خامس أيام "طوفان الأقصى".. مجازر جديدة في غزة وارتفاع عدد الشهداء والجرحى

فلسطين اليوم

يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة في اليوم الخامس على التوالي بعد بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أفادت وزارة الصحة بغزة في آخر تحديث لها، بارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان المستمر على قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة غارات جوية عنيفة من الطائرات الحربية "الإسرائيلي" بشكل همجي غير مسبوق، دُمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب المقرات الحكومية والمؤسساتية التعليمية.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بأن العدوان "الإسرائيلي" أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 1055 شهيدا، منهم 260 طفلا و230 سيدة إضافة الى اصابة 5184 مواطنا بجراح مختلفة.

وذكرت الصحة، في بيان لها، أن جرائم الاحتلال بحق العوائل، أدت الى إبادة 22 عائلة فقدت 150 شهيداً من افرادها.

وأشارت إلى أن انتهاكات الاحتلال بحق الطواقم الطبية أدت الى استشهاد 6 من الكوادر الصحية واصابة 15 اخرين بجراح مختلفة.

وتسببت الجرائم أيضًا، الى استشهاد 8 صحفيين واصابة 20 اخرين بجراح مختلفة، وفق بيان وزارة الصحة.

وكان وزير أمن الاحتلال، يوآف غالانت، أصدر قرارا بفرض حصار كامل على قطاع غزة، بما يشمل منع الغذاء وقطع الكهرباء والوقود عن القطاع، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش، دانيال هغاري، استعادة السيطرة على بلدات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، مشيرا إلى أنه "من المحتمل أن يكون ما زال هناك مسلحون في المنطقة".

وتسبب العدوان "الاسرائيلي" الهمجي على القطاع في نزوح أكثر من 200 ألف مواطن من أصل 2,4 مليون نسمة يعيشون في القطاع، الذي يحاصره الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 17 عاما

وأمهل الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، مساء الثلاثاء، سكان مدينة عسقلان حتى الساعة الـ5 مساءً لمغادرتها؛ رداً على تهجير الاحتلال لأهلنا من منازلهم في قطاع غزة.

إليكم الأخبار العاجلة والمتابعة الميدانية أولا بأول :

7:45: أربعة شهداء بينهم سيدتان وطفلة في قصف الاحتلال لمنزل عائلة بركة في منطقة المعني شرق دير البلح

7:36 استشهاد مواطنيْن وإصابة عدد آخر في استهداف طائرات الاحتلال منزلا لآل بركة في حارة المعني شرق دير البلح

10:35 8 شهداء حتى اللحظة من عائلة الأغا وأبو شاب فى الاستهدافات الأخيرة لمنزلي العائلتين في مدينة خان يونس.

10:32 6 إصابات في قصف الزوارق الحربية الإسرائيلية لمنزل في منطقة المواصي بخان يونس

10:25 استشهاد 5 سيدات ورجل في قصف إسرائيلي استهدف منازل المواطنين قرب مفرق دعباس بمخيم البريج

7:57 طائرات الاحتلال الحربية تجدد غاراتها العنيفة على المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة

7:42 طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية على أنحاء متفرقة بقطاع غزة

6:49 استهداف موقع للمقاومة على الحدود الفلسطينية المصرية بمنطقة يبنا جنوب مدينة رفح

6:46 الاعلام العبري يعلن عن أسماء ١٤ جنديًا "إسرائيليًا" سقطوا منذ بداية عملية طوفان الأقصى ليرتفع العدد لـ169 قتيلا

5:45 الصحة: استهداف سيارة اسعاف أثناء اخلاء المصابين بجوار أبراج الكرامة مما أدى إلى استشهاد 2 من المواطنين وإصابة 2 من المسعفين بجراح مختلفة

5:18 وزارة الداخلية: غارات عنيفة ومتواصلة شرق جباليا شمال القطاع تستهدف منازل المواطنين والشوارع، ووقوع إصابات مباشرة بين المواطنين.

5:05 طائرات الاحتلال تدمر منزلاً لعائلة مطير في سوق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

5:04 تجدد الغارات الجوية من طائرات الاحتلال الحربية على شرق غزة

4:59 الطيران الحربي يقصف مركز شرطة بيت حانون شمال قطاع غزة

4:56 طائرات الاحتلال تشن غارات "حزام ناري" في معسكر جباليا شمال قطاع غزة

4:47 مدفعية الاحتلال تستهدف أراضٍ زراعية شرق مدينة غزة بعشرات القذائف.

4:12 الاحتلال يشن غارات جوية عنيفة على غرب مدينة غزة

4:11 طائرات الاستطلاع تطلق صاروخ على شقة في منطقة الخلفاء بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة‏

4:03 طائرات الاحتلال الحربية تجدد استهداف محيط مقر الهلال الاحمر ببلدة جباليا.

3:53 غارة "إسرائيلية" عنيفة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

3:43 طائرات الاحتلال تستهدف موقع الادارة المدنية وخلف مقر الهلال الاحمر على دوار زمو ببلدة جباليا.

3:21 استهداف منزل والد قائد القسام محمد الضيف، مما ادى الى استشهاد شقيق محمد الضيف وابنه وحفيدته.

3:20 شهداء واصابات بقصف منزل يعود لعائلة رمضان قرب دوار دعابس بمخيم البريج وسط قطاع غزة

3:19 صفارات الانذار تدوي في عدد من مستوطنات غلاف غزة

3:16 قصف شقة سكنية في عمارة التاج وسط غزة

2:54 ستة إصابات وصلت المستشفى الأندونيسي جراء غارات الاحتلال بالقرب من نقابة العمال في منطقة الصفطاوي بغزة

2:52 وصول الشهيد الرابع من نفس العائلة براء مدحت الضيف 14عام إلى مشفى ناصر ارتقى في قصف منزل عائلته في قيزان النجار جنوب خانيونس.

2:46 استشهاد المواطنة ليلى سعيد محمد ابو الاعور (47 عام) في قسم العناية إثر استهداف منزل عائلة النجار بدير البلح.

2:38 طائرات الاحتلال تقصف موقعًا للمقاومة غرب خانيونس.

2:37 قصف عمارة سكنية مقابل صالة عابدين قرب مدخل البريج الجنوبي وسط قطاع غزة

2:27 الزوارق الحربية "الإسرائيلية" تطلق قذائف بشكل مكثف تجاه شاطئ بحر خانيونس والوسطى

2:31: طائرات الاحتلال الحربية تشن سلسلة غارات جوية عنيفة غرب مدينة خان يونس

2:30 طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على غرب مدينة غزة

2:19 شهداء أشلاء في قصف عمارة النقيب مقابل البنك الوطني على شارع صلاح الدين وسط القطاع

2:10 استهداف منزل يعود ملكيته لعائلة النقيب بشكل كامل بالقرب من مدخل البريج.

2:09 مجزرة في عائلة عقل بعد استهداف العمارة السكنية المكونة خمس طوابق مقابل البنك الوطني الاسلامي بالوسطى دون سابق إنذار وتم نسف المنزل على كل من بداخله.

2:04 طائرات الاحتلال تقصف محيط مبنى الجمعية الاسلامية القديم فى بيت لاهيا

1:38 قصف مدفعي متواصل شرق بيت حانون شمال القطاع.

1:35 قصف منزل لعائلة عرام في حي الأمل وسط مخيم خانيونس وهناك عدة إصابات في المكان.

1:34 طائرات الاحتلال تدمر البنك الوطني مدخل البريج وسط قطاع غزة

1:20 هارتس العبرية: هبوط طائرة أمريكية في تل أبيب محملة بالذخيرة

1:20 وصول شهيدين مجمع ناصر الطبي جراء الاستهداف الاخير بخانيونس منطقة قيزان النجار

1:18 طائرات الاحتلال الحربية تجدد استهدافها لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

1:17 الاحتلال يطلق قذائف الفسفور الأبيض المحرمة دولياً في عدد من المناطق التي تتعرض للقصف بقطاع غزة.

12:55 داخلية غزة: تعرض منطقة قيزان النجار بخانيونس لقصف مكثف من طائرات الاحتلال استهدف منازل المواطنين وتدمير الطرق، ووجود شهداء وإصابات.

12:49 شهيد و ١٣ إصابة جراء استهداف منزل في منطقة قيزان النجار جنوب خانيونس و ما زالت سيارات الإسعاف تتوجه للمكان لنقل مزيد من الإصابات.

12:27 غارات تستهدف موقع صلاح الدين وسط دير البلح وسط قطاع غزة