فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الثلاثاء، أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي ومدفعيته تقوم بتدمير حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة بسيل من الغارات المتواصلة.

وأكدت الداخلية، وجود أعداد من الشهداء والجرحى، وسيارات الإسعاف والدفاع المدني غير قادرة على الوصول للمنطقة بفعل كثافة الغارات وتدمير الطرق المؤدية.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن سكان منطقة الكرامة، محتجزون داخل بيوتهم وفي الشقق الأرضية "البدرم"، وسط مناشدات بضرورة إخراجهم إلى أماكن آمنة على الفور، لأن حياتهم معرضة للخطر.

وذكر المراسل، أن مدفعية الاحتلال قصفت الحي بقذائف الفسفور الأبيض الحارقة بالتزامن مع غارات جوية من الطيران الحربي، أسفر عن اندلاع حريق في ممتلكات ومنازل المواطنين مع تصاعد ألسنة الدخان على شكل غيمة سوداء كبيرة غطت المنطقة.

وتم تداول مقاطع مصورة، على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق انتشال شهداء وإصابات بين سكان منطقة الكرامة، بعد خفض القصف.





ولا تزال طائرات الاحتلال، تشن غارات جوية على مئات الاهداف المدنية على امتداد محافظات القطاع الخمس، حيث تدمر منازل ومنشآت اقتصادية ومؤسسات خيرية وتعليمية، وسط دمار هائل.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في احدث احصائية لها، عن ارتقاء 922 شهيد منهم 260 طفلا و230 سيدة ونحو 2650 اصابة، إثر استمرار العدوان على القطاع لليوم الرابع على التوالي.