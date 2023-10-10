إطلاق قذائف هاون من سوريا باتجاه المستوطنات شمال فلسطين المحتلة

الساعة 10:29 م|10 أكتوبر 2023
سقوط قذائف في الجولان المحتل-ارشيف
سقوط قذائف في الجولان المحتل-ارشيف

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق قذائف هاون من الأراضي السورية باتجاه البلدات في شمال فلسطين المحتلة.

وذكر الاعلام العبرية، من بيها القناة (14)، إنه لأول مرة منذ بداية العدوان على قطاع غزة، السبت الماضي، أن تم إطلاق قذائف هاون من الأراضي السورية.

وأشارت إلى أن تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة وبالتحديد في مستوطنة "رمات مغشيميم".

 

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