صحة غزة تعلن ارتقاء 922 شهيداً وإصابة 4650 مواطناً جراء عدوان الاحتلال المستمر

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، بعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة، أدت حتى اللحظة، إلى ارتقاء 922 شهيد، منهم 260 طفلا و230 سيدة إضافة الى اصابة 4650 مواطن بجراح مختلفة.

وذكرت الصحة، في بيان، أن جرائم الاحتلال بحق العوائل، أدت الى إبادة 22 عائلة فقدت 150 شهيدا من افرادها.

وأشارت إلى أن انتهاكات الاحتلال بحق الطواقم الطبية أدت الى استشهاد 6 من الكوادر الصحية واصابة 15 اخرين بجراح مختلفة.

وتسببت الجرائم أيضًا، إلى استشهاد 8 صحفيين وإصابة 20 آخرين بجراح مختلفة، وفق بيان وزارة الصحة.