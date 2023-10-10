بايدن: نقف إلى جانب إسرائيل وسنوفر لها الذخائر والصواريخ

فلسطين اليوم

أكد الرئيس الأمريكي، جو بادين، اليوم الثلاثاء، أن "بلاده تقف إلى جانب إسرائيل وتدعمها، وستلبي لها كل الاحتياجات اللازمة للدفاع عن مواطنيها، كما وستظل سندًا لها".

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي: "سنظل متحدين في دعمنا للإسرائيليين الذين فقدوا أحباءهم(..)، ولإسرائيل كامل الحق في الرد على هجمات حماس"، وفق تعبيره.

وأضاف: "سنوفر الذخائر والصواريخ للقبة الحديدية للتأكد من بقاء إسرائيل قادرة على الدفاع عن مواطنيها"، مشيرًا إلى انه اعطى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، امرًا بأن يكون الرد حاسما.

وأدعى بأن هناك مواطنون أمريكيون من ضمن أسرى "حماس"، لافتًا إلى انه وجهه فريقًا أمريكيًا للتنسيق مع (إسرائيل) للإفراج عنهم.

وتابع بايدن: إنه "وجه بتحرك حاملة الطائرات جيرلد فورد لتدعم وجودنا البحري في المنطقة".

واتخذت بايدين، وفق قوله، خطوات في مدن الولايات المتحدة لتعزيز حماية اليهود.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانًا عسكريًا على قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي، حيث يقصف بكثافة اهدافًا في معظمها مدنية بدون سابق إنذار.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في أخر إحصائية، ارتقاء 900 شهيدًا منهم 260 طفلا و230 سيدة، واكثر من 2000 جريحًا، جراء العدوان، بينما يتوقع ارتفاع العدد في ظل استمرار القصف للمنازل والابراج السكنية.