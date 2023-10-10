شهداء واصابات بقصف منزل بدير البلح وسط قطاع غزة
استشهد، 11 مواطنًا، مساء اليوم الثلاثاء، جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": إن "طيران الاحتلال استهدف منزل يعود لعائلة شلدان، وأسفر عن ارتقاء 11 شهيدًا بينهم أطفال و15 إصابة بجراح مختلفة.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عند الساعة 4:45 من عصر اليوم، عن ارتقاء 830 مواطنًا وإصابة 4250 اخرين بجراح مختلفة.
ولا يزال جيش الاحتلال، وعبر طائراته الحربية والمدفعية باستهداف اهداف وأماكن مدنية على امتداد محافظات القطاع الخمس.