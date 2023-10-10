شهداء وإصابات بقصف منازل في جباليا وحي النصر ودير البلح

فلسطين اليوم

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، بقصف من طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي على منازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وحي النصر بمدنية غزة، ودير البلج وسط القطاع.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": إن "الطيران الحربي قصف منزل في شارع العجارمة المكتظ بالسكان شرقي المخيم، ما أسفر عن ارتقاء عشرة شهداء وقوع إصابات، بينهم أطفال وسيدات".

وذكر المراسل، أن القصف نجم عنه أضرار واسعة في المنازل المجاورة.

واشار إلى انه تم انتشال اربعة شهداء من منزل مستهدف لعائلة شاهين بتل الزعتر بمخيم جباليأ، فيما تجري طواقم الدفاع المدني والمواطنين اخراج اشخاص من تحت الأنقاض.

وفي حي النصر، تم انتشال سبعة شهداء جراء استهداف منزل عند مفترق طموس في مدينة غزة.

كما واستشهد 11 مواطنًا واصابة 15 أخرين، مساء اليوم، جراء استهداف طيران الاحتلال لمنزل يعود لعائلة "شلدان- النجار" في دير البلح وسط قطاع غزة.



في الوقت ذاته، لا يزال طيران يشن غارات ويستهدف منازل وأهداف مدنية على امتداد محافظات القطاع الخمس، يسفر عن ارتقاء العشرات من الشهداء ومئات الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في أحدث إحصائية لها، عن استشهاد 922 مواطنًا منهم 260 طفلا و230 سيدة إضافة الى اصابة 4650 مواطن بجراح مختلفة، جراء العدوان على غزة لليوم الرابع على التوالي.