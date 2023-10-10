حزب الله يعلن استهدافه "ملالة إسرائيلية" بصاروخين موجهين

فلسطين اليوم

أعلنت ‏المقاومة الإسلامية في لبنان- حزب الله، اليوم الثلاثاء، عن استهداف مقاتليها "ملالة إسرائيلية" من نوع "زيلدا" عند موقع ‏الصدح غربي بلدة صلحا (المستعمرة المسماة أفيفيم) بصاروخين موجّهين.

وأكدت حزب الله، في بيان، إصابة الملالة ‏وتدميرها بالكامل.‏

القناة 13 العبرية، أفادت، بأن الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي طلبت من سكان بلدة المطلة على الحدود مع لبنان مغادرتها، خشية من تدهور الأوضاع الأمنية.

وقصفت مدفعية الاحتلال، مناطق عند الحدود مع لبنان بقذائف عدة منها فسفورية.

ونعى حزب الله، أمس، ثلاثة شهداء من عناصره، استشهدوا بقصف إسرائيلي جنوب لبنان.