اشتباكات عنيفة بين مقاومين وجنود الاحتلال في مستوطنات "كفار عزة" و"سعد" بغلاف غزة

فلسطين اليوم

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء 10-10-2023، في مستوطنات "كفار عزة" و"سعد" في منطقة غلاف غزة.

وذكرت مصادر عبرية، باندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات من المقاومين وجنود الاحتلال في مستوطنات "كفار عزة" و"كيبوتس سعد" القريبة من غزة.

وكانت بدأت المقاومة الفلسطينية فجر السبت الماضي الـ7 من أكتوبر 2023 معركة "طوفان الأقصى" ضد ما يتعرض له الأقصى من انتهاكات من خلال اقتحام واسع للعديد من المواقع العسكرية والبلدات الصهيونية بغلاف غزة.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 10-10-2023، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 770 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 4000 جريح، وذلك مع تواصل القصف المكثف على جميع أنحاء القطاع.

يتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي بعد بدء عملية "طوفان الأقصى"، إذ أعلنت وزارة الصحة بغزة في آخر تحديث لها، عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان المستمر على قطاع غزة.

جدير ذكره أنه يتعرض قطاع غزة غارات جوية عنيفة من الطائرات الحربية "الإسرائيلي" بشكل همجي غير مسبوق، دُمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب المقرات الحكومية والمؤسساتية التعليمية.